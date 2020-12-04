Широков: с Данченковым никак не общались. Уже один раз пообщались, достаточно

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о судебном разбирательстве по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.



«С Данченковым мы никак не общались. Уже один раз пообщались, достаточно. Да, я некрасиво себя повёл, признал вину и не отрицаю. Достаточно ли извинений? Ну, наверное, нужно компенсировать, безусловно.



Как определить, искренние извинения или нет? Самое главное, что они были. Защита тоже на первые вопросы отвечает, что если бы он ко мне подошёл, то инцидент был бы исчерпан там же. А на второй вопрос – подходил ли он – ответили: «Да, но отказался с ним общаться». Как тут реагировать?



Компенсация должна быть в рамках нормальных обстоятельств. Нет ли ощущений, что меня хотят раздеть до трусов? У меня пока нет вообще никаких ощущений. Никто ничего пока по цифрам не заявлял, а гадать на кофейной гуще неправильно.



Какие могут быть свидетели с моей стороны? Я признал вину, в чём проблема? Мне от чего сейчас защищаться, от самого себя? Я не говорю, что этого не было и давайте переквалифицируем дело. Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший. Он не должен был вообще происходить, но произошёл. Самое главное, что меня поддерживает семья. Здорово, что Данченкова поддерживает судейское сообщество, а меня несудейское», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Видео нападения Широкова на арбитра: