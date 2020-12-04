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«Зенит» получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с «Уралом»

«Зенит» получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

3 декабря в адрес сине-бело-голубых поступил ответ от правительства Санкт-Петербурга на обращение клуба о проведении ближайшего матча на «Газпром Арене». Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные «Зенитом», и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч 17-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» в 16 турах Российской Премьер-Лиги набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Команда делит его с ЦСКА и «Спартаком», но опережает их по дополнительным показателям. Клуб из Санкт-Петербурга не может выиграть два матча подряд. «Урал» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Встреча состоится завтра, 5 декабря. Старт матча – в 19:00 мск.

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