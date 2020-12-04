Широков — о скандальном интервью с Черчесовым: он что, до этого по-другому изъяснялся?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал интервью с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.
«Про Черчесова не смотрел ничего, только слышал. Это его мнение — кому-то оно нравится, кому-то нет. Он что, до этого как-то по-другому изъяснялся? Я не анализировал, мне не до этого было», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, во время международной паузы в прошлом месяце сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче, после чего потерпела поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5). В ходе интервью в прямом эфире Черчесов, в частности, позволил себе резкие высказывания о некоторых из своих подопечных.
- 4 декабря 2020
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