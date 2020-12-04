Аршавин: удивительно, что ЦСКА провалил Лигу Европы, в РПЛ клуб выглядел симпатично

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение ЦСКА в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Москвичи проиграли со счётом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф.



«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично, не сказать, что соперники превосходили команду в классе, но тем удивительнее, что ЦСКА второй год подряд проваливает Лигу Европы. Всё говорило за то, что клуб должен выйти из группы, но как вышло… Плохо», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».



Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.



ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

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