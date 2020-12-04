Широков: приглашение Добровинского не пугает. Что он такого сделает?

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном участии юриста Александра Добровинского в судебном разбирательстве по его делу.



«Приглашение Добровинского меня не пугает. Ещё один адвокат, что он такого сделает? Что касается жалоб на нарушение прав защиты, я не знаю по поводу рассадки. Даже не знаю, где сидят подсудимые», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Видео нападения Широкова на судью: