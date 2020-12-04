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Левандовски — об отмене «Золотого мяча»: многие знают, что я провёл свой лучший сезон

Левандовски — об отмене «Золотого мяча»: многие знают, что я провёл свой лучший сезон
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался об отмене «Золотого мяча» в 2020 году.

«Кто-то решил, что в этом году не будет вручён „Золотой мяч“. Возможно, это решение было поспешным, потому что остальные трофеи остались. Многие игроки, тренеры и журналисты знают, что я провёл свой лучший сезон.

Мы сделали то, что сделали, и это было впечатляюще. Рад, что все это видели. Эти трофеи — нечто потрясающее. Но в то же время я знаю, что каждая индивидуальная награда принадлежит всей команде. Команде непросто играть без нападающего, но и форвард без команды не сможет», — приводит слова Левандовского Daily Mail.

Это первый год без «Золотого мяча» за всё время существования приза – с 1956 года.

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