Быстров — о Малкоме: если получаешь больше € 5 млн, имей совесть и пробегись хоть немного

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал проигрыш питерцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России. В чемпионате можно справляться Суторминым и Мостовым. Для этого покупаются иностранцы, которые обязаны проявлять себя в данном турнире. Если иностранцы, купленные за € 40 млн и за € 20 млн, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то о чём здесь можно говорить?
Мы говорим про Семака, а он получает свой опыт. Игроки же выходят на поле. Они должны хоть что-то показать. Если ты получаешь больше € 5 млн, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком.
Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату", — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
- 4 декабря 2020
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