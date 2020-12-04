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Священники Неаполя выступили против названия «Стадио Диего Армандо Марадона»

Священники Неаполя выступили против названия «Стадио Диего Армандо Марадона»
Футбол / Италия 0

Группа неаполитанских священников написала письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе с просьбой опротестовать решение городских властей переименовать стадион «Сан-Паоло» в «Диего Армандо Марадону», сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

«Стадион Сан-Паоло должен быть назван в честь святого, который принёс нам веру в Иисуса. Было бы неплохо назвать стадион «Сан-Паоло — Марадона», как в Милане, где есть «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца». Это могло бы быть правильным компромиссом между верой и уважением к памяти чемпиона», — говорится в письме

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис ранее заявил, что домашний стадион итальянского «Наполи» будет переименован в честь легенды клуба аргентинца Диего Марадоны.

Стадион «Сан-Паоло» был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла.

Стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны
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