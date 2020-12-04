Представители «Ювентуса» под следствием из-за мошенничества при попытке подписать Суареса

Руководство университета в Перудже (Италия) отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса.

Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.

По данным источника, есть вероятность, что «Ювентус» предпринимал и другие попытки ускорить процесс получения гражданства.

«В ходе расследования выяснилось, что в начале сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне, чтобы ускорить процесс получения итальянского гражданства для Суареса. Это позволяет предположить, что лица, не имеющие отношения к университету, также совершали преступления. Они до сих пор находятся под следствием», — цитирует пресс-релиз прокуратуры La Gazzetta dello Sport.