Представители «Ювентуса» под следствием из-за мошенничества при попытке подписать Суареса

Руководство университета в Перудже (Италия) отстранено на восемь месяцев из-за мошенничества с экзаменом нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса.
Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.
По данным источника, есть вероятность, что «Ювентус» предпринимал и другие попытки ускорить процесс получения гражданства.
«В ходе расследования выяснилось, что в начале сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне, чтобы ускорить процесс получения итальянского гражданства для Суареса. Это позволяет предположить, что лица, не имеющие отношения к университету, также совершали преступления. Они до сих пор находятся под следствием», — цитирует пресс-релиз прокуратуры La Gazzetta dello Sport.
- 4 декабря 2020
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:22
-
16:07
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:58
-
13:50