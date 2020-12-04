Куман: единственный человек, который может решить будущее Месси, — это он сам

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о возможном уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из клуба.

«Мы знаем, в какой ситуации находится Лео. Единственный человек, который может решить будущее Месси, — это сам Лео. Комментарии со стороны меня не интересуют, комментарии от представителей клуба не помогают нам сохранять необходимое душевное спокойствие. Мы не можем контролировать ситуацию вне клуба, но внутри него — это другое», — приводит слова Кумана Marca.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за сине-гранатовых 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.