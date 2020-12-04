Аршавин: только в матче «Краснодара» с «Ренном» клуб РПЛ оказался сильнее европейского

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Парадоксально, что единственная команда, которая пробилась в евровесну, находится достаточно низко в турнирной таблице РПЛ. Не сказать, что краснодарцы пренебрегали чемпионатом России, просто так складывалось, что они практически всегда встречались с достаточно серьёзными соперниками после Лиги чемпионов — были уставшими либо обескровленными.

Думаю, что потенциал «Краснодара» выше, нежели место, где они находятся. Матч с «Ренном» — это первая и единственная игра этой осени, где российский клуб был сильнее европейского и заслуженно победил", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Краснодар» в пяти матчах набрал 4 очка и занимает третье место в группе Лиги чемпионов, дающее право участвовать в плей-офф Лиги Европы.