Аршавин: только в матче «Краснодара» с «Ренном» клуб РПЛ оказался сильнее европейского

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов.
«Парадоксально, что единственная команда, которая пробилась в евровесну, находится достаточно низко в турнирной таблице РПЛ. Не сказать, что краснодарцы пренебрегали чемпионатом России, просто так складывалось, что они практически всегда встречались с достаточно серьёзными соперниками после Лиги чемпионов — были уставшими либо обескровленными.
Думаю, что потенциал «Краснодара» выше, нежели место, где они находятся. Матч с «Ренном» — это первая и единственная игра этой осени, где российский клуб был сильнее европейского и заслуженно победил", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
«Краснодар» в пяти матчах набрал 4 очка и занимает третье место в группе Лиги чемпионов, дающее право участвовать в плей-офф Лиги Европы.
- 4 декабря 2020
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