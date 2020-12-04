Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин: только в матче «Краснодара» с «Ренном» клуб РПЛ оказался сильнее европейского

Аршавин: только в матче «Краснодара» с «Ренном» клуб РПЛ оказался сильнее европейского
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Парадоксально, что единственная команда, которая пробилась в евровесну, находится достаточно низко в турнирной таблице РПЛ. Не сказать, что краснодарцы пренебрегали чемпионатом России, просто так складывалось, что они практически всегда встречались с достаточно серьёзными соперниками после Лиги чемпионов — были уставшими либо обескровленными.

Думаю, что потенциал «Краснодара» выше, нежели место, где они находятся. Матч с «Ренном» — это первая и единственная игра этой осени, где российский клуб был сильнее европейского и заслуженно победил", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Краснодар» в пяти матчах набрал 4 очка и занимает третье место в группе Лиги чемпионов, дающее право участвовать в плей-офф Лиги Европы.

Аршавин: удивительно, что ЦСКА провалил Лигу Европы, в РПЛ клуб выглядел симпатично
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020