Зе Луиш признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш по результатам голосования признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

За Зе Луиша проголосовали 2522 (34,49%) болельщика «Локомотива», вторым стал Владислав Игнатьев (1664 голоса, или 22,75%), третьим — Маринато Гильерме (1331 голос, или 18,2%).

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» Зе Луиш получил повреждение. В ходе обследования выяснилось, что футболист сломал одну из костей стопы. 7 декабря форвард отправится в Рим, где перенесёт операцию. Предполагается, что Зе Луиш восстановится уже к зимним сборам команды.

Завтра, 5 декабря, «Локомотиву» предстоит встреча с казанским «Рубином».