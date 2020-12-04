Антон Миранчук: мечтаю уехать в европейский чемпионат

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей мечте.

«Жалею о потраченном впустую времени на определённых этапах карьеры. Счастье для меня — благополучие и здоровье близких. Любить и быть любимым. Хотел бы я жить вечно? Я никогда об этом не задумывался, но нет. Мне кажется, что это совсем не интересно. Интереснее сделать всё за отведённое тебе время.



В чём сила? В умении радоваться каждому новому дню. Мечта? В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».