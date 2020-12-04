Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Миранчук: мечтаю уехать в европейский чемпионат

Антон Миранчук: мечтаю уехать в европейский чемпионат
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей мечте.

«Жалею о потраченном впустую времени на определённых этапах карьеры. Счастье для меня — благополучие и здоровье близких. Любить и быть любимым. Хотел бы я жить вечно? Я никогда об этом не задумывался, но нет. Мне кажется, что это совсем не интересно. Интереснее сделать всё за отведённое тебе время.

В чём сила? В умении радоваться каждому новому дню. Мечта? В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».

«Ну чё, Лёх, кто поедет?» Братья Миранчуки «разыграли» между собой место в «Аталанте»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020