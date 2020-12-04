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ЦСКА продлил контракт с Бистровичем на четыре года

ЦСКА продлил контракт с Бистровичем на четыре года
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о продлении контракта с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

«Армейский» клуб заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником. Кристиян Бистрович продлил контракт до окончания сезона-2024/2025", — говорится в сообщении пресс-службы.

Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Стоимость трансфера составила € 500 тыс. За московскую команду сыграл 84 матча, в которых забил пять голов, отдал шесть голевых передач. В составе «армейцев» стал обладателем Суперкубка России—2018.

Хорватский хавбек — воспитанник «Славена Белупо», за который провёл 16 матчей, результативными действиями не отметился. В составе молодёжной сборной Хорватии провёл 14 матчей, забил четыре гола.

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