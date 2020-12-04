Антон Миранчук: мама ругала, когда я снялся у Миши Литвина. Там матерились

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, за что его в последний раз отругала мама.

«Три любимых канала, на которые я подписан на YouTube? У меня нет подписок, но смотрю 2Drots, Мишу Литвина и Саню Текиллу. За что меня и Лёшу ругает мама? В последний раз ругала, когда я снялся у Миши Литвина. Там матерились, и мама сказала: «Хватит ругаться, это звучит некрасиво», — приводит слова Антона пресс-служба „Локомотива“.

Миранчук также рассказал, что самое яркое впечатление для него за последние два года — выступление в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в Лиге чемпионов 5 матчей, в которых забил 3 гола. В Российской Премьер-Лиге полузащитник сыграл 14 встреч, трижды отличился и отдал 4 результативные передачи.