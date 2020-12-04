Стадион «Наполи» официально переименован в честь Диего Марадоны

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на которым проводит свои матчи «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Football Italia.

Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис после смерти Марадоны заявил, что домашний стадион итальянского «Наполи» в ближайшее время будет переименован в честь аргентинца.

Группа неаполитанских священников писала письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе с просьбой опротестовать решение городских властей переименовать стадион «Сан-Паоло» в «Диего Армандо Марадону». Представители духовенства предлагали свой вариант названия — «Сан-Паоло — Марадона».



Стадион «Сан-Паоло» был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла.