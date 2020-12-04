Николас Тальяфико продлил контракт с «Аяксом»

Защитник Николас Тальяфико продлил контракт с амстердамским «Аяксом». Об этом футболист сообщил на своей странице в "Твиттере".

«Спасибо „Аяксу“ и нашим болельщикам за доверие и поддержку. Мы продолжим усердно работать, чтобы достичь целей», — написал Тальяфико.

Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

28-летний Тальяфико перешёл в «Аякс» зимой 2018 года из «Индепендьенте». В составе амстердамского клуба футболист провёл 111 матчей, стал автором 12 забитых мячей и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Аяксом» Тальфико в сезоне-2018/2019 выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов.

Сообщалось, что Тальяфико интересуются «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и «Барселона». «Горожане» предложили за Тальяфико € 20 млн, а «Аякс» был намерен выручить от продажи не менее € 25 млн.