Николас Тальяфико продлил контракт с «Аяксом»

Защитник Николас Тальяфико продлил контракт с амстердамским «Аяксом». Об этом футболист сообщил на своей странице в "Твиттере".
«Спасибо „Аяксу“ и нашим болельщикам за доверие и поддержку. Мы продолжим усердно работать, чтобы достичь целей», — написал Тальяфико.
Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
28-летний Тальяфико перешёл в «Аякс» зимой 2018 года из «Индепендьенте». В составе амстердамского клуба футболист провёл 111 матчей, стал автором 12 забитых мячей и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Аяксом» Тальфико в сезоне-2018/2019 выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов.
Сообщалось, что Тальяфико интересуются «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и «Барселона». «Горожане» предложили за Тальяфико € 20 млн, а «Аякс» был намерен выручить от продажи не менее € 25 млн.
- 4 декабря 2020
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:19
-
19:09
-
19:03
-
18:45
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:22
-
16:07
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:14