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АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера в ноябре

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера в ноябре
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига объявила четырёх номинантов на звание лучшего тренера месяца в ноябре.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, кандидатами на эту награду являются главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, чья команда за месяц одержала три победы и однажды сыграла вничью, рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, одержавший победы в двух матчах из трёх, а также главные тренеры «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес и «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

Голосование проходит на официальном сайте АПЛ и завершится 7 декабря.

После 10 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Тоттенхэм», набравший 21 очко. «Ливерпуль», занимающий второе место, набрал такое же количество очков, однако подопечные Юргена Клоппа уступают «шпорам» по разнице забитых и пропущенных мячей.

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