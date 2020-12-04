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Сразу шесть футболистов претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

Сразу шесть футболистов претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре
Футбол / Англия 0

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока ноября.

Как сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги, в список попали защитники Бенджамин Чилвел («Челси», один гол в 3 матчах) и Анджело Огбонна («Вест Хэм», один гол в 3 матчах), полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», четыре гола и одна голевая передача в 4 матчах), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон», три гола и две голевые передачи в 4 матчах) и Джек Грилиш («Астон Вилла», два гола и два ассиста в 4 матчах).

Голосование проходит на официальном сайте АПЛ и завершится 7 декабря.

Лучшим игроком АПЛ в октябре был признан нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Тоттенхэм Хотспур», набравший 21 очко. «Ливерпуль», занимающий второе место, набрал такое же количество очков, но по дополнительным показателям уступает «шпорам».

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера в ноябре
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