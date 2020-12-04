Сразу шесть футболистов претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока ноября.
Как сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги, в список попали защитники Бенджамин Чилвел («Челси», один гол в 3 матчах) и Анджело Огбонна («Вест Хэм», один гол в 3 матчах), полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», четыре гола и одна голевая передача в 4 матчах), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон», три гола и две голевые передачи в 4 матчах) и Джек Грилиш («Астон Вилла», два гола и два ассиста в 4 матчах).
Голосование проходит на официальном сайте АПЛ и завершится 7 декабря.
Лучшим игроком АПЛ в октябре был признан нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Тоттенхэм Хотспур», набравший 21 очко. «Ливерпуль», занимающий второе место, набрал такое же количество очков, но по дополнительным показателям уступает «шпорам».
- 4 декабря 2020
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