Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте организации объявил имя лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Им стал 34-летний нападающий «Челси» Оливье Жиру, который оформил покер в гостевом матче с «Севильей» (4:0).
Фото можно увидеть на станице УЕФА в «Твиттере».
Французский нападающий «аристократов» в нынешнем сезоне провёл три игры в главном клубном турнире Европы, в которых забил пять мячей. На данный момент лучшими бомбардирами турнира с шестью забитыми мячами являются нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Ювентуса» Альваро Мората и вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
На звание игрока недели также претендовали полузащитник «Истанбула» Ирфан Кахведжи (хет-трик в матче с «РБ Лейпциг»), нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша (дубль во встрече с «Локомотивом») и форвард «Интера» Ромелу Лукаку (дубль в гостевом матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»).
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