Сборная России описала 2020 год словом «Сербия»

Пресс-служба сборной России ответила на сообщение «Твиттера» с вопросом, как можно описать 2020 год одним словом.
«Сербия», — говорится в сообщении пресс-службы.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.
Сборная России набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла третье место и осталась в лиге В.
- 4 декабря 2020
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:19
-
19:09
-
19:03
-
18:45
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:22
-
16:07
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:14