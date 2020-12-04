Сборная России описала 2020 год словом «Сербия»

Пресс-служба сборной России ответила на сообщение «Твиттера» с вопросом, как можно описать 2020 год одним словом.

«Сербия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.



Сборная России набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла третье место и осталась в лиге В.