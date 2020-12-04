Селезнёв — о конфликте с тренером «Днепра-1»: хочу говорить на русском. Почему мне нельзя?

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с главным тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем, который произошёл в ноябре после матча 9-го тура украинской Премьер-лиги. «Колос» одержал победу со счётом 2:0. После финального свистка игрок и специалист начали выяснять отношения в подтрибунном помещении.
«Я эмоциональный человек, я это знаю. Но эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.
Изначально попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен.
Очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать или разрешать это? Я живу в свободной стране», – сказал Селезнёв в интервью для YouTube-канала Вацко Live.
- 4 декабря 2020
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