Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Селезнёв — о конфликте с тренером «Днепра-1»: хочу говорить на русском. Почему мне нельзя?

Селезнёв — о конфликте с тренером «Днепра-1»: хочу говорить на русском. Почему мне нельзя?
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с главным тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем, который произошёл в ноябре после матча 9-го тура украинской Премьер-лиги. «Колос» одержал победу со счётом 2:0. После финального свистка игрок и специалист начали выяснять отношения в подтрибунном помещении.

«Я эмоциональный человек, я это знаю. Но эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

Изначально попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен.

Очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать или разрешать это? Я живу в свободной стране», – сказал Селезнёв в интервью для YouTube-канала Вацко Live.

Максим Калиниченко: украинцы всегда играли в футбол лучше россиян
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020