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Бьельса: в матче с «Челси» нам придётся столкнуться с трудностями

Бьельса: в матче с «Челси» нам придётся столкнуться с трудностями
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Челси» в 11-м туре АПЛ.

«Для нас важна каждая игра в английской Премьер-Лиге. Все соперники доставляют нам трудности, с которыми нам приходится сталкиваться на протяжении всего матча. В матче с «Челси» это без сомнения тоже произойдёт.

В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард раскрыл многих игроков. В этом сезоне он усилил состав своей команды, выбрав игроков на те позиции, которые считал необходимыми. Это видно по тому, как играет команда, как хорошо вписались новички в игровой стиль «аристократов». Ждём интересного матча», — приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт «павлинов».

Матч 11-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Подопечные Марсело Бьельсы, набрав 14 очков, занимают двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (19) — на третьем месте.

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