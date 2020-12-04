Отменённый из-за коронавируса матч УПЛ пройдёт весной 2021 года
Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай», отменённый из-за вспышки коронавируса во львовской команде, пройдёт ориентировочно в конце марта 2021 года, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Руководители клубов старались перенести встречу на 8 или 15 декабря, но лига решила перенести встречу на весну.
Встречей «Минай» — «Львов» откроется вторая часть сезона Украинской премьер-лиги. Матч должен состояться в Ужгороде 13 февраля.
Матч «Львов» — «Минай» отменили из-за заражения нескольких игроков львовской команды коронавирусной инфекцией. Встреча должна была состояться 22 августа. Футболистов отправили на карантин. Имена заразившихся не сообщались.
В минувшем сезоне чемпионом Украины в четвёртый раз подряд стал донецкий «Шахтёр».
Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай» перенесён из-за коронавируса
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