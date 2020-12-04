Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Отменённый из-за коронавируса матч УПЛ пройдёт весной 2021 года

Отменённый из-за коронавируса матч УПЛ пройдёт весной 2021 года
Футбол / Прочие турниры 0

Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай», отменённый из-за вспышки коронавируса во львовской команде, пройдёт ориентировочно в конце марта 2021 года, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Руководители клубов старались перенести встречу на 8 или 15 декабря, но лига решила перенести встречу на весну.

Встречей «Минай» — «Львов» откроется вторая часть сезона Украинской премьер-лиги. Матч должен состояться в Ужгороде 13 февраля.

Матч «Львов» — «Минай» отменили из-за заражения нескольких игроков львовской команды коронавирусной инфекцией. Встреча должна была состояться 22 августа. Футболистов отправили на карантин. Имена заразившихся не сообщались.

В минувшем сезоне чемпионом Украины в четвёртый раз подряд стал донецкий «Шахтёр».

Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай» перенесён из-за коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020