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«Ротор» провёл переговоры с полузащитником сборной Беларуси

«Ротор» провёл переговоры с полузащитником сборной Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казахстанской «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский может перейти в «Ротор», сообщает Meta-ratings.kz.

В хавбеке заинтересован лично главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич, который работал с игроком в сборной Беларуси. «Ротор» уже провёл предварительные переговоры с Маевским. Футболист пока не принял решения о своем будущем.

Сообщалось что Маевский перейдёт в один из клубов Российской Премьер-Лиги. 32-летний футболист получил приглашение от одного из клубов РПЛ, который сейчас занимает место во второй восьмёрке турнирной таблицы чемпионата России. Контракт Маевского с «Астаной» подошёл к концу.

За «Астану» Маевский выступает с 2017 года. В составе столичного клуба хавбек трижды становился чемпионом Казахстана. За сборную Беларуси опорный полузащитник сыграл 40 матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, Маевский уже выступал в России. В июле 2015 года хавбек подписал трёхлетний контракт с махачкалинским «Анжи», но через полтора года из-за финансовых проблем клуба расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

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