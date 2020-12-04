Зидан: никогда не считал себя неприкасаемым в «Реале». Критика — это нормально

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на критику из-за не самого удачного выступления команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

«Когда команда не побеждает, ты подвергаешься критике, это нормально. Это не изменится, как и моё мнение об игроках и работе, которую я выполняю ежедневно. В моей профессии есть свои сложности, но мы продолжим, несмотря ни на что.



Никогда не считал себя неприкасаемым в этом клубе. Ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Я здесь по определённой причине и буду жить этим до последнего дня в клубе», — приводит слова Зидана AS.

Сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.