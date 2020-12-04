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Гвардиола: «Фулхэм» достиг невероятного результата, победив «Лестер». Ждём тяжёлого матча

Гвардиола: «Фулхэм» достиг невероятного результата, победив «Лестер». Ждём тяжёлого матча
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура АПЛ с лондонским «Фулхэмом».

«Фулхэм» — самобытная и очень яркая команда. Мне нравится наблюдать за их игрой в этом сезоне. Они достигли невероятного результата, обыграв в гостях «Лестер».

Завтра будет совсем непростой матч. Знаем, с каким соперником предстоит сыграть, и не ждём лёгкой прогулки", — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «горожан».

Матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, набрав 15 очков, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

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