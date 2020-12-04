«Рубин» описал 2020 год фотографией Слуцкого из фаст-фуда

Пресс-служба казанского «Рубина» ответила на вопрос «Твиттера», как можно описать 2020 год одним словом.
В аккаунте «Рубина» опубликовали знаменитое фото Леонида Слуцкого из ресторана сети быстрого питания. На снимке специалист поедает бургер. Казанцы написали «2020» на изображении Слуцкого, а на бургере написали слово «мы».
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ранее пошутил над нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой после победы в матче чемпионата России с ЦСКА.
По итогам 16-го тура «Рубин» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ после удачной серии из шести матчей. «Армейцы» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в РПЛ «Зенит», который также набрал 32 очка. Питерцы опережают соперника по дополнительным показателям.
- 4 декабря 2020
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