Лэмпард: помню Бэмфорда по совместным выступлениям за «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» поделился воспоминаниями о молодом Патрике Бэмфорде.
«Хорошо помню Патрика Бэмфорда во время его нахождения в составе „Челси“. Он был совсем молодым игроком, когда пришел в клуб. У него уже тогда были отличные голевые способности.
К сожалению, не раскрыл свой потенциал в составе „Челси“. Главной причиной считаю конкуренцию, с которой он столкнулся в те годы.
Думаю, он должен гордиться тем, как развивается его карьера. Патрик сумел достичь хороших результатов и вернулся с „Лидсом“ в АПЛ, чтобы быть одним из лучших бомбардиров турнира», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Патрик Бэмфорд — воспитанник «Ноттингем Форест». Именно из стана «лесников» он в январе 2012 года за € 1,8 млн перешёл в «Челси». В начале 2017-го был куплен «Мидлсбро», а в июле 2018-го за € 7,9 млн его приобрёл «Лидс Юнайтед».
«Аристократы», набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
Матч 11-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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