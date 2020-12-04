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«Работаю усерднее, чем когда-либо». Ван Дейк показал, как восстанавливается после травмы

«Работаю усерднее, чем когда-либо». Ван Дейк показал, как восстанавливается после травмы
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал на своей странице в «Инстаграме», как он восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. В конце ноября игрок приступил к лёгким тренировкам.

«Работаю усерднее, чем когда-либо», — написал ван Дейк.

Посмотреть фотографию можно на странице Вирджила ван Дейка в «Инстаграме».

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма

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