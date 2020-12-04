Худяков: со «Спартаком» не сыграют 7-8 игроков «Тамбова», но в целом состав нормальный

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда непременно выйдет на матч со «Спартаком».
«Будем играть. Матч состоится. Семь-восемь человек играть не будут: это игроки, которые были в команде с прошлого сезона. Но в целом у нас будет нормальный состав. Будем биться, настроение у ребят нормальное», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Худяков прокомментировал недовольство команды финансовым положением клуба, отметив, что «ситуация очень сложная». Игроки «Тамбова» настроены на бойкот матча со «Спартаком».
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — 14-е.
- 4 декабря 2020
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