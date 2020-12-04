Вудворд: «Манчестер Юнайтед» необходимо добиться стабильности, чтобы завоёвывать трофеи

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о первостепенной задаче клуба на ближайшее время.



«Мы понимаем, что впереди ещё много тяжелой работы, чтобы добиться стабильности, необходимой для завоевания трофеев. В апреле 2020 года я сказал, что мы продолжаем поиски игроков для укрепления команды, но при этом дисциплинированно расходуем средства во время пандемии COVID-19.



Считаю, что мы добились этого благодаря усилениям, которые совершили летом. Наши общие чистые расходы с лета 2019 года превысили € 200 млн. Это больше, чем у любого другого крупного европейского клуба за этот период.



Мы продолжим поддерживать Уле-Гуннара Сульшера с помощью запланированного, долгосрочного подхода, ориентированного на летние трансферные окна», – цитирует Вудворда BBC.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, набрав 16 очков, занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт на выезде. Игра 11-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.