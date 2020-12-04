Вудворд: «Манчестер Юнайтед» необходимо добиться стабильности, чтобы завоёвывать трофеи

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о первостепенной задаче клуба на ближайшее время.
«Мы понимаем, что впереди ещё много тяжелой работы, чтобы добиться стабильности, необходимой для завоевания трофеев. В апреле 2020 года я сказал, что мы продолжаем поиски игроков для укрепления команды, но при этом дисциплинированно расходуем средства во время пандемии COVID-19.
Считаю, что мы добились этого благодаря усилениям, которые совершили летом. Наши общие чистые расходы с лета 2019 года превысили € 200 млн. Это больше, чем у любого другого крупного европейского клуба за этот период.
Мы продолжим поддерживать Уле-Гуннара Сульшера с помощью запланированного, долгосрочного подхода, ориентированного на летние трансферные окна», – цитирует Вудворда BBC.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, набрав 16 очков, занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт на выезде. Игра 11-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
- 4 декабря 2020
-
22:47
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:17
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:19
-
19:09
-
19:03
-
18:45
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13