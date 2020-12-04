Рамос перед матчем с «Севильей» вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает El Chiringuito.

Рамос получил травму в ноябре, во время матча 6-го тура группового этапа Лиги наций. На 43-й минуте встречи с Германией испанец получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел защитник Эрик Гарсия. Позже у Рамоса была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Завтра, 5 декабря, «Реалу» предстоит выездная встреча с «Севильей» в матче 12-го тура испанской Примеры. Начало — в 18:15 мск. «Сливочные», набрав в 10 матчах 17 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны, «Севилья» (16) — пятое. Лидер соревнований — «Реал Сосьедад» (24).