Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Воронин: если соперников в Лиге чемпионов боится опытный Дзюба, что говорить об остальных?

Воронин: если соперников в Лиге чемпионов боится опытный Дзюба, что говорить об остальных?
Футбол / РПЛ 0

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после проигрыша в матче Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

«Если брать «Локомотив», то они хорошо смотрелись в двух матчах с «Атлетико» и в одном матче с «Баварией». Менять менталитет надо?

Дзюба сказал, что надо перестать бояться соперников в Лиге чемпионов? Если боится Дзюба, у которого огромный опыт игр в еврокубках и матчах за сборную на чемпионате мира, тогда что говорить об остальных. Чего бояться-то?» — сказал Воронин в видео на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после поражения в матче с «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов со счётом 1:3 предположил, что проблема российских клубов заключается в менталитете. «Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, пока не начнём играть на победу, к сожалению, так и будет», — сказал форвард.

Артём Дзюба назвал проблему «Зенита» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020