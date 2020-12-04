Воронин: если соперников в Лиге чемпионов боится опытный Дзюба, что говорить об остальных?

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после проигрыша в матче Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

«Если брать «Локомотив», то они хорошо смотрелись в двух матчах с «Атлетико» и в одном матче с «Баварией». Менять менталитет надо?

Дзюба сказал, что надо перестать бояться соперников в Лиге чемпионов? Если боится Дзюба, у которого огромный опыт игр в еврокубках и матчах за сборную на чемпионате мира, тогда что говорить об остальных. Чего бояться-то?» — сказал Воронин в видео на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после поражения в матче с «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов со счётом 1:3 предположил, что проблема российских клубов заключается в менталитете. «Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, пока не начнём играть на победу, к сожалению, так и будет», — сказал форвард.