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Скаут-менеджер Ливанов: проблема «Зенита» — не в Семаке. Его штаб оказался в ловушке

Скаут-менеджер Ливанов: проблема «Зенита» — не в Семаке. Его штаб оказался в ловушке
Футбол / РПЛ 0

Российский скаут-менеджер Кирилл Ливанов прокомментировал последние результаты «Зенита».

«Общественность пытается сделать Семака виновником проблем «Зенита», но дело не в тренере. Корень проблемы глубже. Летом этого года вступил в силу новый лимит на легионеров, пришлось перестраиваться и расставаться с большим количеством игроков, но компенсировать потери спортивный отдел клуба по ряду причин не смог.

Спортивный директор Хавьер Рибалта в недавнем интервью рассказал об ограничениях, которые усложняют его работу на рынке. И здесь на первый план выходит профессионализм менеджера по комплектованию команды, насколько он чувствует, какой пазл в этой мозаике необходим. В итоге в это непростое коронавирусное время тренерский штаб Семака оказался в ловушке без глубины состава. С необстрелянной молодёжью, которая просто не готова к игре на высоком уровне», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Широков: не надо убирать Семака из «Зенита»
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