Аллегри: Роналду — топ-игрок в плане менталитета. Этим он отличается от остальных

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«У меня было много игроков, которые сильны в плане менталитета: защитники Джорджо Кьеллини и Алессандро Неста, полузащитники Дженнаро Гаттузо и Кларенс Зеедорф, нападающие Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду.



Роналду — топ-игрок в плане менталитета. Этим он отличается от остальных. Он выиграл пять «Золотых мячей», пять раз выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Это очень непросто, к тому же он всегда вносит свой вклад. В каждом году он ставит перед собой новую цель», — приводит слова Аллегри Goal.com.

Роналду выступал за «Ювентус» под руководством Аллегри с 2018 по 2019 год.