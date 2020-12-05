Камавинжа подписал контракт с агентом Бэйла, который дружит с владельцем «Реала»

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа подписал контракт с агентством Stellar Group, которое принадлежит Джонатану Барнетту, сообщает AS.

По информации издания, это приближает 18-летнего француза к переходу в мадридский «Реал», так как у Барнетта отличные отношения с владельцем клуба Флорентино Пересом. Несмотря на непростые взаимоотношения Гарета Бэйла с «Реалом», кроме валлийца, Барнетт работает с несколькими перспективными игроками академии мадридцев.

Ранее Камавинжа сказал, что подумает о своём будущем в конце нынешнего сезона. У 18-летнего полузащитника есть множество предложений от топ-команд — им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Милан» и мадридский «Реал». Портал Transfermarkt оценивает Эдуардо в € 50 млн.