Камавинжа подписал контракт с агентом Бэйла, который дружит с владельцем «Реала»
Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа подписал контракт с агентством Stellar Group, которое принадлежит Джонатану Барнетту, сообщает AS.
По информации издания, это приближает 18-летнего француза к переходу в мадридский «Реал», так как у Барнетта отличные отношения с владельцем клуба Флорентино Пересом. Несмотря на непростые взаимоотношения Гарета Бэйла с «Реалом», кроме валлийца, Барнетт работает с несколькими перспективными игроками академии мадридцев.
Ранее Камавинжа сказал, что подумает о своём будущем в конце нынешнего сезона. У 18-летнего полузащитника есть множество предложений от топ-команд — им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Милан» и мадридский «Реал». Портал Transfermarkt оценивает Эдуардо в € 50 млн.
Камавинжа: поговорим о моём будущем в конце сезона
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