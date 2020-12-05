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Александер-Арнольд и Наби Кейта вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Александер-Арнольд и Наби Кейта вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 11-го тура с «Вулверхэмптоном» рассказал о восстановлении после травм защитника Трента Александера-Арнольда и полузащитника Наби Кейта.

“Я бы сказал, что есть шанс, что и Наби, и Трент смогут попасть в заявку на матч с «Вулверхэмптоном». Но я не знаю, смогут ли они появиться на поле. Есть надежда, что они смогут помочь нам в воскресенье", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт мерсисайдцев.

Александер-Арнольд получил травму 8 ноября — в матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Наби Кейта был заменён из-за травмы на 54-й минуте матча с «Лестером».

Матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 22:15 мск.

«Ливерпуль», набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (17) — на седьмом месте.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

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