Дубль Пёнтека принёс «Герте» победу в берлинском дерби
В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» переиграла «Унион». Встреча двух берлинских команд проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1.
Счёт на 20-й минуте встречи открыл нападающий «Униона» Тайво Авонийи. Однако спустя три минуты «Унион» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Роберт Андрих.
Во втором тайме полузащитник хозяев Петер Пекарик сравнял счёт. Форвард «Герты» Кшиштоф Пёнтек вывел свою команду вперёд на 74-й минуте. Через три минуты Пёнтек оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.
«Герта» в 10 матчах набрала 11 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (16) располагается на шестом месте.
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