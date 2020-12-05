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Дубль Пёнтека принёс «Герте» победу в берлинском дерби

Дубль Пёнтека принёс «Герте» победу в берлинском дерби
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» переиграла «Унион». Встреча двух берлинских команд проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 20-й минуте встречи открыл нападающий «Униона» Тайво Авонийи. Однако спустя три минуты «Унион» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Роберт Андрих.

Во втором тайме полузащитник хозяев Петер Пекарик сравнял счёт. Форвард «Герты» Кшиштоф Пёнтек вывел свою команду вперёд на 74-й минуте. Через три минуты Пёнтек оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Герта» в 10 матчах набрала 11 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (16) располагается на шестом месте.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
04 декабря 2020, пятница. 22:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
3 : 1
Унион
Берлин
0:1 Авонийи – 20'   1:1 Пекарик – 51'   2:1 Пёнтек – 74'   3:1 Пёнтек – 77'
Удаления: нет / Андрих – 23'
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