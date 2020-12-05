Дубль Пёнтека принёс «Герте» победу в берлинском дерби

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» переиграла «Унион». Встреча двух берлинских команд проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 20-й минуте встречи открыл нападающий «Униона» Тайво Авонийи. Однако спустя три минуты «Унион» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Роберт Андрих.

Во втором тайме полузащитник хозяев Петер Пекарик сравнял счёт. Форвард «Герты» Кшиштоф Пёнтек вывел свою команду вперёд на 74-й минуте. Через три минуты Пёнтек оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Герта» в 10 матчах набрала 11 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (16) располагается на шестом месте.