Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» обыграл «Ним», Виллаш-Боаш получил красную карточку

«Марсель» обыграл «Ним», Виллаш-Боаш получил красную карточку
Футбол / Франция 0

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 2:0.

Во втором тайме нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто открыл счёт, ему ассистировал Альваро Гонсалес. Второй гол марсельцев забил Валер Жермен с передачи Моргана Сансона.

На 77-й минуте был удалён полузащитник «Нима» Адриан Кубас. Кроме того, на 40-й минуте судья удалил главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ему помогали ассистенты Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный арбитр — Седрик Дос Сантос.

«Марсель» в 12 матчах набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (11) занимает 16-е место.

Франция - Лига 1. 13-й тур
04 декабря 2020, пятница. 23:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Бенедетто – 57'   0:2 Жермен – 84'
Удаления: Кубас – 77' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020