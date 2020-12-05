«Марсель» обыграл «Ним», Виллаш-Боаш получил красную карточку

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 2:0.

Во втором тайме нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто открыл счёт, ему ассистировал Альваро Гонсалес. Второй гол марсельцев забил Валер Жермен с передачи Моргана Сансона.

На 77-й минуте был удалён полузащитник «Нима» Адриан Кубас. Кроме того, на 40-й минуте судья удалил главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ему помогали ассистенты Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный арбитр — Седрик Дос Сантос.

«Марсель» в 12 матчах набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (11) занимает 16-е место.