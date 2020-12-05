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Гвардиола: ротация состава – это единственный способ приблизиться к топ-клубам Европы

Гвардиола: ротация состава – это единственный способ приблизиться к топ-клубам Европы
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что значит в его понимании ротация состава.

«Существует неправильное понимание слова «ротация». В моём понимании ротация должна осуществляться, когда игрок начинает задумываться: «Я большая звезда, и теперь я могу расслабиться в этой игре, потому что я выйду в следующем матче, так как он более важен». Это огромная ошибка для футболистов, которые держат это в голове.

Они должны понимать, что если существует ротация, то им придётся делать больше, чтобы играть в этой команде. Это единственный способ приблизиться к крупнейшим командам Европы и Премьер-лиги.

После того, чего мы добились в прошлом, мы знаем, что нет ничего идеального, всё может быть лучше. Мы должны биться, чтобы становиться лучше, и мы можем сделать это, требуя от себя всё большего и большего.

Игроки должны чувствовать, что есть 6-7 невероятных футболистов, которые не играют и ждут своего шанса. Они знают, что имея 19 или 20 игроков в команде, они должны расти и играть на более высоком уровне, чтобы я выбрал именно их», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

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