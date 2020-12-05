«VAR точно не вредит футболу». Инфантино ответил на критику системы VAR от Грилиша

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал слова полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, который высказал мнение, что VAR лишь разрушает футбол.



«Мы должны помнить, что VAR был впервые введён не 20 лет назад, а лишь 2 года назад. VAR помогает футболу, и, конечно, никаким образом не вредит ему. Мы не должны путать VAR с неправильными решениями, которые принимаются из-за неправильного использования системы, возможно, из-за отсутствия опыта.



Давайте не будем забывать, что это действительно знаковое изменение для рефери, которые выросли не с VAR. Мы должны держать руку на пульсе, принимать критику и анализировать её. VAR не является обязательным, он нужен, чтобы помогать. Те, кто не хочет его использовать, не обязаны это делать.



Система помогла судьям, как на чемпионате мира, так и на других значимых соревнованиях, игроки и тренеры соглашаются с её использованием», — цитирует Инфантино Goal.

Джек Грилиш — об отмене гола «Астон Виллы» в компенсированное время: VAR разрушает игру