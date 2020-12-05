Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» вступил в переговоры по полузащитнику «Зальцбурга» Доминику Собослаи

«Реал» вступил в переговоры по полузащитнику «Зальцбурга» Доминику Собослаи
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» проявляет серьёзную заинтересованность к 20-летнему венгерскому атакующему полузащитнику «Ред Булл Зальцбург» Доминику Собослаи, утверждает Football Espana со ссылкой на Diario AS.

Как отмечает источник, главный тренер «Королевского клуба» уже провёл беседу с Домиником на тему возможного перехода и его будущего в составе «сливочных». «Реал» готов удовлетворить запрос «Зальцбурга» в размере € 20 млн и осуществить переход игрока уже в январское трансферное окно.

Доминик Собослаи присоединился к «Зальцбургу» зимой 2018 года, подписав контракт до 31 мая 2022 года. С тех пор он провёл за австрийский клуб 78 встреч, в которых отметился 25 забитыми мячами и 33 результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала».

«Реал» нацелился на приобретение Доминика Собослаи
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020