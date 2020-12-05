«Он относился ко мне, как к дерьму». Вальдес подвергся критике за работу тренером

38-летний бывший вратарь каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес подвергся критике за работу на посту главного тренера клуба 3-го дивизиона чемпионата Испании «Орты».
«Тот, кто потерял форму и показывает неудачную игру, — это не футболисты «Орта», а Виктор Вальдес. Он относился ко мне, как к дерьму. Однажды мы занимались в спортзале, он подошёл ко мне, Адри и Коро и сказал нам, что больше не рассчитывает на нас, что в футбольном плане мы не такие, какими он нас представлял.
Он думает, что играет в FIFA, как если бы мы, игроки, были словно карточки или пешки. В раздевалке сейчас напряжённо, люди не играют так, как могут. Жаль, потому что есть команда, которая борется, но это не заслуга тренера.
С этим человеком я никогда не знал, во что я играю. В один день я был пешкой, в другой — слоном, а в третий раз шёл на трибуны», — заявил порталу BeSoccer бывший форвард «Орты» Серхио Морено.
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