Аллегри: я хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге

Бывший главный тренер «Милана» и туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о желании поработать в чемпионате Англии.

«Конечно, я бы хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В Италии я провёл 4 года в «Милане» и 5 лет в «Ювентусе». Теперь я рассчитываю снова работать в Италии, но это кажется мне сложным, или в Англии.

Английский футбол сейчас растёт, потому что есть много иностранных тренеров. Тактики больше, чем 10 лет назад. Англия теперь более изощренна и более тактична, но при этом уважает традиции английского футбола.

Это хороший баланс духа английского футбола, качества и тактического подхода иностранных специалистов. Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, от Испании, от Германии. Трудно изменить историю страны.

«Ливерпуль»? С каждым годом они всё лучше. У них есть очень быстрые, техничные, физически сильнее игроки, у которых, что немало важно, есть характер.

В «Тоттенхэме» Моуринью соблюдает баланс между прагматичностью и техникой. Потому что «Тоттенхэм» — большая команда со звёздными игроками, а Жозе — стратег. Тренер должен уважать качества своих игроков. Моуринью понимает своих футболистов и отлично справляется с ними.

У «Манчестер Сити» нет такой большой истории, как у «Юнайтед», поэтому Гвардиола может работать с чистого листа, имея возможность действовать по-своему», — цитирует Аллегри Goal.