Моуринью: «Тоттенхэм» сыграет 4-й матч за неделю. Никто в клубе не плакал по этому поводу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии игры 11-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» высказался о несправедливости в календаре.

«Кстати, мы сыграем 4-й матч за неделю, и никто из нас по этому поводу не плакал и не переживал. А теперь напомните мне, когда проведут матчи мои коллеги? У нескольких команд Премьер-лиги есть игра в запасе с «Тоттенхэмом», причём «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» перенесли игры после того, как они участвовали в еврокубках в августе. Очень трудно принять то, что четыре клуба проводят на один матч меньше, чем другие, и я даже не знаю, когда они будут играть эти матчи.

Я не знаю, когда сыграют «Бёрнли», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» и, вероятно, к ним присоединится «Ньюкасл» и «Астон Вилла». С этим трудно согласиться, потому что это может повлиять на конкуренцию. Но я пытался узнать. На этой неделе я пытался найти ответ, но никто не в состоянии дать мне его», — цитирует Моуринью Goal.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало – 19:30 мск.