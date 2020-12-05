И.о. президента «Барселоны»: я не говорил, что продал бы Месси. Мои слова неверно перевели
Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс выступил с опровержением своих слов о том, что он продал бы Лионеля Месси прошлым летом.
«Я не говорил, что продал бы Месси. Я сказал, что с финансовой точки зрения его уход был бы хорош для клуба. Если это будет необходимо, я объясню Куману, что СМИ недостоверно перевели то, что я сказал. Конечно, то, что Месси сделал для клуба, компенсирует все затраты, но «Барселона» не зависит только от одного человека. Бренд клуба во всем мире зависит не только от одного имени.
Повторюсь, я готов поговорить с Куманом и Месси, чтобы объяснить им сложившуюся ситуацию. Очевидно, что с этого момента я собираюсь ограничить своё появление в СМИ», — цитирует Тускетса Sport.es.
И. о. президента «Барселоны»: я бы продал Месси прошлым летом
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