Михайлович выступил с угрозами в адрес игрока «Болоньи», который сливает информацию СМИ

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выступил с эмоциональной речью в адрес неизвестного игрока своего клуба, который разглашает конфиденциальную информацию СМИ.

«Я опробовал новую расстановку только для того, чтобы выяснить, кто, чёрт возьми, сливает всё журналистам. Я сделал это специально, потому что этого никто не ожидал, поэтому сейчас я занимаюсь расследованием.

Клянусь, если я найду, кто разговаривает со СМИ, я прибью его к стене. Я прослежу, чтобы он больше не играл.

На самом деле я не думаю об изменении тактической схемы, я сделал это только потому, что мы были одни на базе, но сегодня всё было обнародовано в газетах. Итак, внутри есть кто-то, кто говорит, и я обещаю, что найду его. И когда я найду его, для него всё станет ужасно», — цитирует Михайловича Goal.