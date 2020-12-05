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Михайлович выступил с угрозами в адрес игрока «Болоньи», который сливает информацию СМИ

Михайлович выступил с угрозами в адрес игрока «Болоньи», который сливает информацию СМИ
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выступил с эмоциональной речью в адрес неизвестного игрока своего клуба, который разглашает конфиденциальную информацию СМИ.

«Я опробовал новую расстановку только для того, чтобы выяснить, кто, чёрт возьми, сливает всё журналистам. Я сделал это специально, потому что этого никто не ожидал, поэтому сейчас я занимаюсь расследованием.

Клянусь, если я найду, кто разговаривает со СМИ, я прибью его к стене. Я прослежу, чтобы он больше не играл.

На самом деле я не думаю об изменении тактической схемы, я сделал это только потому, что мы были одни на базе, но сегодня всё было обнародовано в газетах. Итак, внутри есть кто-то, кто говорит, и я обещаю, что найду его. И когда я найду его, для него всё станет ужасно», — цитирует Михайловича Goal.

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