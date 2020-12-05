Ройстон Дренте признан банкротом — источник

Суд Нидерландов признал банкротом бывшего полузащитника мадридского «Реала» Ройстона Дренте, сообщает voetbalzone.nl.
Согласно правилам процедуры, суд назначил Дренте финансового управляющего, который будет контролировать все счета и расходы игрока на время банкротства.
В 2017 году Дренте рассказал, что потерял крупную сумму денег из-за агента Сиги Ленса, с которым не заключил официальное соглашение, предполагая построить отношения между ними на доверии. Ленс в ответ заявил, что «карьера начинается не на поле, а за его пределами», вероятно, имея в виду, огромные расходы Дренте, например, его любовь к полётам на частном самолётё.
Помимо мадридского «Реала» Дренте выступал за испанский «Эркулес», английские «Эвертон», «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдей», голландские «Спарту» и «Фейенорд», а также за владикавказскую «Аланию».
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