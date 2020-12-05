Защитник «Спартака» Айртон рассказал, чем хорош Доменико Тедеско

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, чем хорош главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.



«Чем хорош Доменико Тедеско? Прежде всего он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, потому что хочет найти ключ к каждому и по максимуму использовать потенциал игроков. Он здорово мотивирует. Наш тренер ещё довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».



Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — на 14-м.

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